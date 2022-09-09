На ЕКАД легковушка на скорости въехала в фуру

Водителя легковушки госпитализировали. Фото: ИА "Ночные новости"

На Екатеринбургской кольцевой автодороге легковушка столкнулась с фурой, которая затормозила перед рамкой весового контроля. Есть пострадавший.

Об этом "Областной газете" сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу. Изданию уточнили, что инцидент произошел в 13:30. Большегруз двигался со стороны Челябинского в сторону Кольцовского тракта и сбавил скорость примерно до 20 км/ч перед весовым контролем.

Фото: ИА "Ночные новости"

Следом ехала Skoda. По словам водителя легковушки, он отвлекся и въехал в фуру. В результате мужчину увезли в ГКБ №36. Диагноз: сотрясение головного мозга, черепно-мозговая травма, перелом шейного отдела позвоночника.

Фото: ИА "Ночные новости"

Фото: ИА "Ночные новости"

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