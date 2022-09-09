Темы дня

Общество / Происшествия
9 сентября 2022, 14:50

На ЕКАД легковушка на скорости въехала в фуру

ДТП

Водителя легковушки госпитализировали. Фото: ИА "Ночные новости"

На Екатеринбургской кольцевой автодороге легковушка столкнулась с фурой, которая затормозила перед рамкой весового контроля. Есть пострадавший.

Об этом "Областной газете" сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу. Изданию уточнили, что инцидент произошел в 13:30. Большегруз двигался со стороны Челябинского в сторону Кольцовского тракта и сбавил скорость примерно до 20 км/ч перед весовым контролем.

Фото: ИА "Ночные новости"

Следом ехала Skoda. По словам водителя легковушки, он отвлекся и въехал в фуру. В результате мужчину увезли в ГКБ №36. Диагноз: сотрясение головного мозга, черепно-мозговая травма, перелом шейного отдела позвоночника.

Фото: ИА "Ночные новости"
Фото: ИА "Ночные новости"

Читайте также:

Число погибших в ДТП под Алапаевском увеличилось до двух.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
09.09.2022, 16:35 / Общество
Жителей Свердловской области ждут прохладные выходные
09.09.2022, 16:00 / Общество
Тепло в школы и детсады Екатеринбурга начнут давать с 12 сентября
09.09.2022, 15:44 / Общество
В Свердловском Роспотребнадзоре рассказали о причинах роста заболеваемости COVID-19
09.09.2022, 15:31 / Общество
Екатеринбуржца с 38 неоплаченными штрафами привлекли к административной ответственности
09.09.2022, 15:15 / Общество
В 2023 году будет 6 месяцев с дополнительными выходными