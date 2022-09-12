В свердловском поселке маленький ребенок утонул в выгребной яме

Серовская городская прокуратура организовала проверку по факту происшествия. Фото: Павел Ворожцов

В поселке Красноярка 11 сентября пропал ребенок 2016 года рождения — позже в тот же день его обнаружили мертвым. Серовская городская прокуратура организовала проверку по факту происшествия.

Было установлено, что около 20:30 поступила информация об исчезновении малолетнего ребенка, который катался на велосипеде возле дома в поселке Красноярка. Спустя 3 часа в заросшей, затопленной водой выгребной яме было обнаружено тело малыша.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, семья, в которой воспитывался погибший ребенок, до 2020 года состояла на учете в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При этом после снятия с учета родители привлекались к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

В ходе проверки сотрудники прокуратуры дадут оценку не только действиям законных представителей ребенка, но и органам системы профилактики.