Возле ТРЦ в Екатеринбурге мотоциклист врезался в Audi

Мужчина, находившийся за рулем байка, был доставлен в городскую больницу № 36. Фото: ИА "Ночные новости"

Возле ТРЦ "Радуга Парк" в Екатеринбурге 12 сентября произошло ДТП с участием Audi A3 и мотоцикла Yamaha FZ6S. Мужчина, находившийся за рулем байка, был доставлен в городскую больницу № 36.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу, Audi двигался по ул. Волгоградской в сторону ул. Ухтомской. При повороте налево водитель машины не уступил дорогу мотоциклу, который ехал по встречной полосе, и допустил столкновение.

Фото: ИА "Ночные новости"

Мотоциклист 1997 года рождения был доставлен в больницу с переломом правого бедра, травмами ребер и головы. По словам очевидцев ДТП, байк ехал на высокой для города скорости.

Фото: ИА "Ночные новости"