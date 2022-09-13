В Екатеринбурге в зоне отдыха на 8 Марта произошел пожар

Утром спасатели продолжали проливку и разбор сгоревших конструкций. Фото: ИА "Ночные новости"

В Екатеринбурге в зоне отдыха "Мангал" по адресу улица 8 Марта, 212б произошел пожар. Его площадь составила 100 квадратных метров.

Сгорели надворные постройки. Огонь также повредил кровлю и внешнюю обшивку административного здания. Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Фото: ИА "Ночные новости"

Информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 4:12. К месту происшествия на пяти спецмашинах выезжали 20 спасателей. В 5:04 они локализовали огонь, а в 5:24 — ликвидировали открытое горение.

Фото: ИА "Ночные новости"

Как уточнили в ИА "Ночные новости", горели два деревянных строения в мангальной зоне.

Фото: ИА "Ночные новости"

Для тушения воду подавали от пожарного гидранта с переулка Рижского. Для этого пришлось временно перекрыть проезжую часть со стороны ул. 8 Марта.