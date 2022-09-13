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Общество / Происшествия
13 сентября 2022, 14:35

В Свердловской области пресекли незаконный полет параплана над территорией ГРЭС

  Валерия Белякова
Парапланерист

Парапланерист незаконно летал над Рефтинской ГРЭС. Фото: пресс-служба Уральского филиала "УВО Минтранса России"

Незаконный полет параплана над территорией Рефтинской гидроэлектростанции пресекли сотрудники Уральского филиала ведомственной охраны Минтранса России. Об этом "Областной газете" сообщил в пресс-службе охранной организации. 

Парапланериста заметила стрелок службы Галина Реутова. Женщина доложила о нарушителе начальнику караула отделения охраны на ГРЭС, который вместе с коллегой впоследствии задержал парапланериста. 

"Охрана привлекла внимание парапланериста жестами, потребовав приземлиться. После этого на земле нарушитель был задержан", — сообщил "Областной газете" специалист по связям с общественностью Уральского филиала "УВО Минтранса России" Олег Кондратьев. 

Парапланерист был передан полиции, а сотрудников охраны за добросовестное выполнение обязанностей наградили знаками "Отличник" и выписали денежные премии. В ведомственной охране добавили, что полеты над крупнейшими энергообъектами страны запрещены на законодательном уровне. 

Напомним, в мае 2021 года под Первоуральском упал мотопараплан, тогда пострадали два человека. Позже выяснилось, что полет не был согласован в соответствующих службах. 

Областная газета Свердловской области

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