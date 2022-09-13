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Общество / Происшествия
13 сентября 2022, 14:51

Четыре человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Полевском

ДТП

На месте происшествия автоинспекторами​ проведены​ необходимые процессуальные действия. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Инцидент произошел сегодня днем на нерегулируемом перекрестке улиц Штанговая и Советская. Грузовик столкнулся с рейсовым автобусом № 12 "Полевской — Зеленый Бор".

По предварительным данным, грузовик Volvo FH, при движении по нерегулируемому перекрестку, не уступил дорогу маршрутному автобусу ПАЗ-320540. В результате столкновения пострадали водитель, кондуктор и два пассажира общественного транспорта.

Водитель большегруза — житель Волгоградской области рассказал сотрудникам полиции, что, подъезжая к перекрестку, включил поворотник и начал совершать маневр. В последний момент он увидел приближающийся автобус, начал тормозить, но избежать столкновения не удалось.

В отношении водителя Volvo вынесено определение о возбуждении административного производства за непредоставление преимущества в движении автобусу. Кроме того, составлен административный материал за непристегнутый ремень безопасности. По факту аварии проводится проверка, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Инцидентом заинтересовалась прокуратура региона. Проведение административного расследования взято на контроль, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Областная газета Свердловской области

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