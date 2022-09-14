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14 сентября 2022, 16:04

На улице 40-летия Комсомола в Екатеринбурге разбился мотоциклист

ДТП

За рулем байка находился молодой человек 2004 года рождения. Фото: ИА "Ночные новости"

В Екатеринбурге на улице 40-летия Комсомола произошло ДТП с участием автомобиля Hyundai ix35 и мотоцикла Suzuki. Водитель двухколесного транспорта был доставлен в больницу с тяжелыми травмами и впоследствии скончался.

По предварительной информации, Hyundai двигался со стороны дублера Сибирского тракта в сторону ул. Сыромолотова. При повороте налево к придомовой территории женщина, находившаяся за рулем иномарки, не предоставила преимущества в движении мотоциклу Suzuki и допустила столкновение.

За рулем байка находился молодой человек 2004 года рождения. Водитель скончался на пути в больницу, сообщает ИА "Ночные новости".

Напомним, что 12 сентября похожее ДТП случилось возле ТРЦ "Радуга Парк", однако мотоциклист остался жив.

В пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области рассказали, что в нынешнем году число погибших в ДТП мотоциклистов увеличилось на 30% по сравнению с 2021 годом. Только в минувшие воскресенье и понедельник, 11 и 12 сентября, было зарегистрировано 5 аварий с участием байков, в результате которых один человек погиб и еще 6 получили травмы.

Областная газета Свердловской области

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