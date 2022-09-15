В Екатеринбурге горели три легковушки и мусоровоз

Проливка и разбор сгоревших конструкций мусоровоза завершены в 08:22. Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области

Минувшей ночью в столице Урала полыхали три легковых автомобиля. А утром в Екатеринбурге загорелся мусоровоз.

Инциденты произошли на разных улицах. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о первом происшествии поступила на пульт диспетчера в начале ночи, в 01:50. На улице Металлургов сгорел Renault Symbol.

В 02:08 стало известно о втором возгорании — на улице Просторной полыхала ГАЗель Next. В 03:19 спасателей проинформировали о ЧС на Татищева. Там огнем была повреждена Toyota Pathfinder. Во всех трех случаях пожары тушили по 2 единицы техники и 8 человек личного состава. На ликвидацию возгораний сотрудники МЧС потратили от 2 до 5 минут.

Уже утром, в 06:57 на улице Пальмиро Тольятти загорелся мусоровоз Scania. На площади четыре "квадрата" повреждены моторный отсек и кабина. К месту на 2 спецмашинах выезжали 6 человек. В 07:10 огонь был локализован, в 07:16 — ликвидировано открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 08:22.