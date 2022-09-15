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15 сентября 2022, 21:53

На железнодорожной станции в Каменске-Уральском с рельс сошли шесть грузовых вагонов

Вагоны

Транспортная прокуратура организовала проверку по факту инцидента. Фото: telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры

Днем 15 сентября на 11-м железнодорожном пути на станции Каменск-Уральский во время отправления грузового поезда № 2729 с рельс сошли шесть вагонов с каменным углем. Транспортная прокуратура организовала проверку по факту инцидента.

В результате происшествия один из вагонов опрокинулся и часть груза рассыпалась. В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры отметили, что никто не пострадал, угрозы загрязнения окружающей среды нет. На работу Свердловской магистрали происшествие не повлияло, другие поезда двигаются в обычном режиме. 

Сейчас проводятся восстановительные работы на станции, а также устанавливаются обстоятельства происшествия.

Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Областная газета Свердловской области

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