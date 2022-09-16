В свердловской деревне из горящего дома спасли человека

Пожар в деревне Мазуля распространился на дом, гараж, надворные постройки и соседние здания. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

В деревне Мазуля Каменского городского округа сегодня ночью сгорел частный дом. Сотрудниками газодымозащитной службы был спасен один человек.

Пострадавшему потребовался дыхательный аппарат, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области. По их данным, информация о пожаре жилого строения на улице Титова поступила в 2:30. К приезду огнеборцев горели дом и баня. Пламя задело кровлю гаража, стоящий в нем автомобиль ВАЗ 2107, надворные постройки, а также соседние частные строения. Общая площадь пожара составила 420 квадратных метров.

Для тушения огня были привлечены 6 единиц техники и 26 человек личного состава. На ликвидацию открытого горения пожарным потребовалось меньше часа. Проливку и разбор конструкций сотрудники МЧС завершили примерно к 8 утра. Причина пожара устанавливается.

В МЧС напоминают жителям частного сектора, чтобы избежать возгораний, территорию хозяйства необходимо поддерживать в порядке: убирать сухую листву, не сжигать ее. Важно также следить за состоянием печей и дровяников.

Напомним, накануне в Екатеринбурге из-за пожара сгорели три легковых автомобиля и один мусоровоз.