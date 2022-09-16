В Новоуральске ребенок поджег венок на мемориале "Вечный огонь"

На мемориальном комплексе в Новоуральске ребенок поджег венок из интереса. Фото: страница Вячеслава Тюменцева в соцсети "ВКонтакте"

В Новоуральске 8-летний мальчик поджег искусственный венок на мемориальном комплексе "Вечный огонь". О происшествии на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил глава города Вячеслав Тюменцев.

"Благодаря камерам видеонаблюдения установили весь эпизод происшествия. Удивляет сама ситуация: как поднимаются руки на святые вещи? Ведь мемориальный комплекс — это память о наших предках — воинах Великой Отечественной войны, которые ценой своей жизни подарили нам мирное небо", — написал мэр Новоуральска.

По словам Вячеслава Тюменцева, пожарные оперативно потушили возгорание. В полиции начали проверку. Как сообщил "Областной газете" начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, виновника инцидента удалось найти быстро, им оказался ученик новоуральской школы № 49. При этом ребенок из полной семьи, у него есть мама и папа, а также младшая сестра. Никто из них на учете в полиции не состоял.

"Мать работает воспитателем в детсаду, отец — разнорабочий. Когда в полиции опрашивали школьника, он расплакался и сказал, что никогда в жизни больше так не сделает. Свой поступок он объяснил тем, что хотел посмотреть, будет ли венок гореть или он сделан из несгораемого материала. Он и его мама принесли публичные извинения. Тем не менее он будет поставлен на учет в ПДН. Из полиции директору школы направлено официальное представление с целью активизировать патриотическое воспитание. Такую работу проведут во всех учебных заведениях Новоуральска", — рассказал полковник Горелых.

Напомним, накануне полиции удалось установить подростков, которые совершили акт вандализма на Вечном огне в Каменском-Уральском.