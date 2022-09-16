«Больше такого не повторится»

На мемориальном комплексе в Новоуральске ребенок поджег венок из интереса. Фото: Фото: страница Вячеслава Тюменцева в соцсети «ВКонтакте»

В Свердловской области только с начала сентября зафиксированы три случая подросткового вандализма. «Отличились» представители юного поколения Каменска-Уральского, Новоуральска и Березовского. Все инциденты связаны с оскорблением исторической памяти и государственных символов. Часто таким образом дети и подростки хотят привлечь внимание родных и близких к своим проблемам, считают психологи. Представители власти и правоохранительных органов говорят о необходимости уделять больше внимания патриотическому воспитанию.

Пошутили

Утром 14 сентября в соцсетях появились фото и видео того, как в Каменске-Уральском четверо подростков производят какие-то манипуляции на платформе самоката, поставленного на Вечный огонь Мемориала уральским алюминщикам, павшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками. В группе «Инцидент Каменск-Уральский» появилась информация, что таким образом они решили пожарить картошку. Свердловская прокуратура организовала проверку.

В итоге информация о том, что подростки жарили картошку, не подтвердилась. По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, в действительности – они поставили на Вечный огонь самокат, чтобы посмотреть, как он будет раскаляться, а не для приготовления еды. При этом подростки что-то бросали на платформу и шутили по этому поводу на камеру.

«Горе-шутниками оказались местные жители 2008 года рождения, обучающиеся в средних общеобразовательных школах № 25 и №30. Юноша, устроивший эксперимент c двухколесным средством индивидуальной мобильности, а также его законный представитель при опросе в территориальном ОВД раскаялись в содеянном и попросили прощения за случившийся инцидент, пообещав, что больше подобного не повторится», – сообщил полковник Горелых.

Тем не менее владельца самоката поставили на учет в службу по делам несовершеннолетних и на 24 часа поместили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. В отношении матери был составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка). По словам адвоката Анны Шиловой, данная статья предусматривает предупреждение либо штраф до 500 рублей. Также с подростком провели профилактическую беседу прокурор Каменска-Уральского Дмитрий Ершов и начальник городского ОВД Руслан Дауров.

Венок горит

А уже 15 сентября подобный инцидент произошел в Новоуральске: 8-летний мальчик поджег искусственный венок на мемориальном комплексе «Вечный огонь». О происшествии на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава города Вячеслав Тюменцев. «Благодаря камерам видеонаблюдения установили весь эпизод происшествия. Удивляет сама ситуация: как поднимается рука на святые вещи? Ведь мемориальный комплекс – это память о наших предках, воинах Великой Отечественной войны, которые ценой своей жизни подарили нам мирное небо», – написал мэр Новоуральска.

«Виновника инцидента удалось найти быстро, им оказался ученик новоуральской школы № 49, – рассказал «ОГ» Валерий Горелых. – Мать работает воспитателем в детсаду, отец – разнорабочий. Когда в полиции опрашивали школьника, он расплакался и сказал, что никогда в жизни больше так не сделает. Свой поступок он объяснил тем, что хотел посмотреть, будет ли венок гореть или он сделан из несгораемого материала. Он и его мама принесли публичные извинения».

Тем не менее мальчик будет поставлен на учет в службу по делам несовершеннолетних. Из полиции директору школы направлено официальное представление с целью активизировать патриотическое воспитание. Такую работу проведут во всех учебных заведениях Новоуральска.

Флаг попал в руки

В начале сентября в Березовском трое подростков испортили три флага, которые висели по периметру экстрим-парка. Сначала юные вандалы сорвали символ самого парка, потом – города. А затем пытались добраться и до флага России. Они качались на флагштоке и, хотя не смогли сорвать государственный символ, испортили его. Директор парка обратился в полицию и разместил объявление о розыске вандалов в соцсетях. Спустя всего час ему уже сообщили фамилии хулиганов. Вандалы были переданы правоохранителям. Теперь им грозит уголовная ответственность.

Всё идет из семьи

Причин, почему подростки совершают противоправные действия, может быть много, говорят психологи. Это и желание выделиться, быть принятым в своей группе, а может, даже стать ее лидером. В момент совершения подобных деяний они не осознают опасных последствий.

– Каждый случай индивидуальный, нужно разбираться. Часто подобным образом молодые люди хотят привлечь к себе внимание близких, родных. Это можно расценить уже как приглашение к какому-то диалогу, – говорит психолог Никита Утеев. – Разовые эпизоды необходимо разбирать с родителями и четко объяснять, что можно, а что – уже за гранью дозволенного. Хуже, когда подросток систематически проверяет мир на прочность, ведь он может далеко зайти. Тогда «проверки» становятся с каждым разом все более вызывающие и опасные.

Возможно, у ребят, которые развлекались у Вечного огня, это уже не первый эпизод, предполагает специалист. В этом случае необходимо подключать школьных психологов, рассматривать ситуацию в комплексе: обстановка в семье, прошлое, настоящее ребенка, что его беспокоит, чего он боится, чего хочет.

Патриотизму – особое внимание

Чтобы такие случаи не повторились, нужно уделять в школе еще больше внимания патриотическому воспитанию, подчеркивает депутат Законодательного собрания Свердловской области, член Комитета по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма Екатерина Есина:

– С этого учебного года так и происходит: во всех школах еженедельно происходит церемония поднятия государственного флага, а учащиеся исполняют гимн России. Введен новый предмет «Разговор о важном» – это часть воспитательной программы. На таких уроках как раз и нужно объяснять детям, для чего возведен тот или иной мемориал, какую историческую память он хранит. Кроме того, в школах области проходят встречи с Героями России. Одним словом, патриотическая работа идет комплексная. Уверена, это даст положительный результат и подобных неприятных инцидентов станет меньше.

– Важно извлечь вывод из этих происшествий и еще более активизировать патриотическую работу в учебных заведениях, – соглашается полковник Горелых. – Патриотизм должен прививаться подрастающему поколению не только родителями, дома, но и в стенах школы.