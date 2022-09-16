В Староуткинске водитель лесовоза насмерть сбил 9-летнего мальчика

Водитель рассказал, что двигался со скоростью 30-40 км/ч, а мальчик выехал из-за забора. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Днем 16 сентября в поселке Староуткинске водитель лесовоза совершил наезд на 9-летнего мальчика, который катался на велосипеде. В результате ДТП ребенок погиб на месте.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего и опрашивают водителя лесовоза — местного жителя 1988 года рождения. Мужчина имеет стаж управления автомобилем 10 лет, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

По предварительной информации, мальчик внезапно выехал на дорогу перед грузовиком, а водитель не успел среагировать. Мужчина рассказал, что он двигался со скоростью 30-40 км/ч, а ребенок выскочил из-за забора стоящего рядом дома.