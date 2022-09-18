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18 сентября 2022, 09:17

На свердловской трассе в ДТП с лосем погиб мужчина

ДТП

Место ДТП не входит в зону действия дорожного знака 1.27 ПДД РФ "Дикие животные". Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

На автодороге Екатеринбург — Реж — Алапаевск произошла авария. В результате один человек погиб и еще один получил травмы.

ДТП произошло накануне около 20:00. По предварительным данным, в это время автомобиль Toyota Corolla, двигаясь от Режа в направлении Екатеринбурга, наехал на лося. Далее машину вынесло на встречку, где произошло столкновение с другой Toyota.

В результате водитель второго автомобиля скончался на месте происшествия. В травматологическое отделение ГБУЗ СО "Березовская ЦГБ" доставлена его пассажирка, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

На месте ДТП автоинспекторами и следственно-оперативной группой проведены процессуальные действия, опрошены очевидцы. По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.

Госавтоинспекция призывает водителей при передвижении по загородным трассам, особенно в темное время суток, быть готовыми в любой момент к возможному появлению на дорогах диких животных.

Областная газета Свердловской области

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