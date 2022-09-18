В восточной части Тайваня произошло мощное землетрясение

В восточной части Тайваня произошло землетрясение. Там были зафиксированы толчки магнитудой 7,2.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на национальное метеорологическое управление Японии. Издание уточняет, что эпицентр подземных толчков находился в районе Юйцзин, а очаг залегал на глубине около 10 км.

Угроза цунами объявлена на японских островах Миякодзима, Исигаки и Йонагуни в префектуре Окинава. Ожидается, что высота волн может составить около одного метра. При канцелярии премьер-министра Японии создан экстренный штаб по сбору информации. О пострадавших пока не сообщается.