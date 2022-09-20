В Екатеринбурге 30 пожарных задействовали в тушении горящего дома

Пожар случился в доме на станции Путевая-2. Фото: ИА "Ночные новости"

На екатеринбургской станции Путевая-2 сегодня ночью загорелся частный дом. Пламя охватило 120 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Сообщение о возгорании поступило пожарным в 02:18. Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС оперативно проверили помещения горящего дома, людей внутри не оказалось.

Фото: ИА "Ночные новости"

К ликвидации пожара были привлечены 31 человек и 8 единиц техники. Тушение осложнялось удаленным расположением водных источников от горящего дома. В 04:34 было ликвидировано открытое горение. На месте ЧП ведется проливка и разбор сгоревших конструкций.

Фото: ИА "Ночные новости"

Ранее свердловские огнеборцы спасли человека из горящего дома в деревне Мазуля.