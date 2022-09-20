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20 сентября 2022, 18:12

В Березовском рейсовый автобус врезался в КамАЗ

авария

В результате аварии пострадали пять пассажиров. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Сегодня днем в Березовском произошло ДТП с участием рейсового автобуса ПАЗ и грузового автомобиля КамАЗ. Пострадали пять пассажиров.

По предварительным данным, мужчина 1990 года рождения, находившийся за рулем ПАЗа, при совершении обгона не справился с управлением и столкнулся с КамАЗом, который собирался повернуть налево.

В результате ДТП пострадали женщины 1925 и 1964 годов рождения, девушки 1995 и 2005 годов рождения, а также мужчина 1971 года рождения. Степень полученных травм определяют медики.

В момент аварии в салоне автобуса, который ехал по маршруту маршруту № 120 (пос. Октябрьский — Екатеринбург), находилось 22 пассажира, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. Сотрудники Госавтоинспекции проводят процессуальные действия, устанавливают личности участников и очевидцев.

Областная газета Свердловской области

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