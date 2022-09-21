В Екатеринбурге из горящего дома спасли 15 жильцов

В Екатеринбурге ночью горел жилой барак. Фото: ИА "Ночные новости"

В Екатеринбурге сегодня ночью загорелся деревянный барак. Пожарные спасли 15 жильцов с помощью дыхательных аппаратов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Возгорание произошло на улице Хуторской в 3:30. До приезда спасателей из дома эвакуировались 6 человек, среди которых был один ребенок. Пламя охватило кровлю здания и проникло в межэтажные перекрытия. Огонь повредил площадь здания в 400 квадратных метров.

Фото: ИА "Ночные новости"

Фото: ​ИА "Ночные новости"

К ликвидации пожара привлекли 9 единиц техники и 29 сотрудников МЧС. В 6:40 силами огнеборцев было потушено открытое горение. Чуть позже пожарные завершили разбор и проливку сгоревших конструкций. Причина возгорания устанавливается.

Фото: ИА "Ночные новости"

Фото: ​ИА "Ночные новости"

Напомним, накануне большая численность пожарных потребовалась в тушении горящего частного дома на станции Путевая-2.