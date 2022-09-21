В Белоярском районе в пожаре пострадал девятилетний ребенок

В пожаре в Белоярском районе погибли два человека. Фото: пресс-служба Свердловской областной прокуратуры

В поселке Совхозном Белоярского района в пожаре погибли 2 человека, госпитализированы 3 пострадавших, среди которых 9-летний ребенок, получивший ожоги 50% тела, информацию сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Возгорание произошло ночью в жилом доме на улице Пролетарской. Пламя распространилось на площадь в 896 квадратных метров. В момент пожара внутри дома находились несколько человек. 2 спасти не удалось.

"Среди погибших 2 уроженца Узбекистана – Наргиза Худойбердиева 2001 года рождения и Шаробедин Шамшиев 1973 года рождения. В районную ЦРБ с ожогами различной степени тяжести доставлены 2 взрослых и один несовершеннолетний (2013, 2003 и 2004 г. р.), по предварительным данным, они уроженцы Таджикистана. Им сейчас оказывается необходимая медицинская помощь", — рассказал подробности ЧП начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Фото: пресс-служба Свердловской областной прокуратуры

Прокуратура организовала проверку по факту ЧП. Органам дознания предстоит выяснить точную причину пожара. Рассматриваются различные версии. Проверочные мероприятия инициировали также сотрудники следственного комитета.

"Сотрудниками Следственного комитета РФ (в том числе, криминалистами) совместно с МЧС и полицией устанавливаются все обстоятельства трагедии. Проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, назначены необходимые экспертизы для выяснения точной причины смерти погибших и установления очага, причин возгорания (среди рассматриваемых версий, в частности, короткое замыкание электропроводки). По итогам проверки следствием СКР будет принято процессуальное решение", — сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Напомним, сегодня ночью в Екатеринбурге из горящего дома спасли 15 человек.