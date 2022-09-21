Силовики Екатеринбурга провели масштабный рейд по мигрантам

Рейд по мигрантам прошел в Железнодорожном районе Екатеринбурга. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу

В Железнодорожном районе Екатеринбурга силовики проверили около ста мигрантов. В операции приняли участие сотрудники ГИБДД, патрульно-постовой службы, участковые уполномоченные и представители отдела по вопросам миграции, сообщили в отделении по связям со СМИ городского УМВД.

Проверка проводилась в рамках оперативно-профилактической операции "Улица-мигрант". Из ста иностранцев несколько десятков доставили в отделы полиции для того, чтобы установить личность задержанных. У некоторых с собой не было документов.

35 протоколов было составлено в отношении иностранцев, нарушивших миграционное законодательство. В отношении 7 человек решается вопрос о выдворении с территории России.

Также несколько десятков мигрантов были оштрафованы инспекторами ГИБДД за нарушение правил дорожного движения. Иностранцы ездили на машинах с глухой тонировкой на лобовом стекле и не имели полисов ОСАГО.

Напомним, ранее рейд по мигрантам в Железнодорожном районе Екатеринбурга силовики проводили в начале сентября.