У поселка Флюс остановили лесной пожар

Лесной пожар в поселке Флюс остановили с помощью минерализованных полос. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

У поселка Флюс силами Уральской авиабазы охраны лесов, Билимбаевского лесничества и волонтеров остановили природный пожар. Для этого были сделаны новые минерализованные полосы.

Причиной возгорания стал непотушенный костер, из-за сухой погоды и порывистого ветра огонь быстро разошелся по траве и деревьям. Площадь пожара составила около шести гектаров, рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

Сейчас огонь локализован, на ночь на участке останется группа из четырех человек, которые проследят за ситуацией. 22 сентября на место пожара дополнительно привезут воду и выведут сотрудников базы авиационной охраны лесов.

На 21 сентября в Свердловской области действуют 14 природных возгораний, из которых 12 уже локализовано. Огнем уничтожена площадь почти в 32 гектара, рассказали в пресс-службе Уральской базы авиационной охраны лесов. В этом году больше 80% возгораний в лесах было ликвидировано в первые сутки с момента выявления. В этом помогли многоступенчатая система контроля: видеонаблюдение с 90 камер, авиационный и космический мониторинг, а также патрулирование на автомобилях и квадроциклах.

Ранее свердловским лесничествам вручили ключи от новых российских внедорожников для обследования территорий.