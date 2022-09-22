Интернет-мошенники отреагировали на частичную мобилизацию в России

В первые сутки после объявления частичной мобилизации в РФ активизировались кибермошенники. Фото: Александр Исаков

Интернет-мошенники активизировали работу после объявления в России частичной мобилизации. Жители жалуются в социальных сетях на предложения оформить фейковые справки, освобождающие от призыва.

Также граждане сообщают о звонках с незнакомых номеров, где неизвестные личности предлагают сделать отсрочку за 50 тысяч рублей. Жалобы поступают от пользователей, получающих письма на электронную почту. Компании в области кибербезопасности также зафиксировали всплеск появления фишинговых сайтов.

"Это может быть звонок, письмо или сообщение призывнику или его близким с предложением помощи, новые вредоносные приложения, в которых можно посмотреть, в списке ли ты или близкие, любая помощь с выездом из страны", — цитирует "Коммерсант" директора "Антифишинга" Сергея Волдохина. Он отметил, что первыми жертвами мошенников становятся люди, приобретающие услуги на фоне стресса.

Эксперты в кибербезопасности советуют компаниям остерегаться писем, в которых запрашивается информация о сотрудниках. По данным Минцифры РФ, активность интернет-мошенников традиционно наблюдается в первые двое суток с момента объявления какой-либо важной информации. В Роскомнадзоре сообщают, что ограничивают доступ ко вредоносным ресурсам.

Напомним, накануне в России была объявлена частичная мобилизация граждан. С 21 сентября в армию будут призваны около 300 тысяч резервистов.