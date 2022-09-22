Евгений Куйвашев объявил о локализации торфяного пожара на юго-востоке Екатеринбурга

Возгорание было локализовано еще вечером 21 сентября. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Около 30 сотрудников МЧС, специалистов Уральской авиалесоохраны и лесничеств ликвидируют торфяной пожар площадью 40 гектаров на юго-востоке Екатеринбурга. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что пожар был локализован еще вечером 21 сентября.

"В Екатеринбурге сегодня сильный смог. Главная причина — в торфяном пожаре на юго-востоке, в районе деревни Большое Седельниково. Вчера МЧС локализовало пожар. С возгоранием продолжают бороться сводный мобильный отряд ГУ МЧС России по Свердловской области и Авиалесоохрана. С понедельника в Свердловской области действует штормовое предупреждение по пожарной опасности", — сообщил глава региона в своем telegram-канале.

Для ликвидации возгорания специалисты используют бульдозеры, пожарный автомобильный насосно-рукавный комплекс, плуги на гусеничном ходу и автоцистерны. Организован мониторинг площади возгорания в том числе с использованием квадрокоптера.

В департаменте информполитики Свердловской области отметили, что с начала недели в регионе было обнаружено 29 пожаров на общей площади 39,84 гектара. Ликвидировано 17 пожаров общей площадью 75,7 гектара.

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