В Екатеринбурге на ул. Серафимы Дерябиной KIA Ceed насмерть сбил пешехода

Женщина-пешеход скончалась на месте происшествия. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

Сегодня днем возле дома № 11 на ул. Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге произошло ДТП с участием автомобиля KIA Ceed и пешехода. Сбитая женщина скончалась от полученных травм на месте.

По предварительной информации, водитель KIA сбил женщину-пешехода 1958 года рождения, которая переходила дорогу в неположенном месте справа налево.

За рулем иномарки находился мужчина, имеющий водительский стаж 12 лет. Он рассказал сотрудникам ГИБДД, что увидел женщину в последний момент, применил экстренное торможение, однако не смог избежать столкновения.

Как сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, сотрудники Госавтоинспекции, прибывшие на место аварии, составили процессуальные документы и произвели замеры. По факту ДТП организовано расследование.