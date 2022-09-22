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22 сентября 2022, 19:41

В Екатеринбурге на ул. Серафимы Дерябиной KIA Ceed насмерть сбил пешехода

ДТП

Женщина-пешеход скончалась на месте происшествия. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

Сегодня днем возле дома № 11 на ул. Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге произошло ДТП с участием автомобиля KIA Ceed и пешехода. Сбитая женщина скончалась от полученных травм на месте.

По предварительной информации, водитель KIA сбил женщину-пешехода 1958 года рождения, которая переходила дорогу в неположенном месте справа налево.

За рулем иномарки находился мужчина, имеющий водительский стаж 12 лет. Он рассказал сотрудникам ГИБДД, что увидел женщину в последний момент, применил экстренное торможение, однако не смог избежать столкновения.

Как сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, сотрудники Госавтоинспекции, прибывшие на место аварии, составили процессуальные документы и произвели замеры. По факту ДТП организовано расследование.

Областная газета Свердловской области

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