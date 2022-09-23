Полицейский из Заречного, попавший в аварию во время погони, скончался в больнице

Фото: предоставлено пресс-секретарем ГУ МВД России по Свердловской области Валерием Горелых

Авария, в которой пострадали два сотрудника Госавтоинспекции, произошла на Сибирском тракте днем 22 сентября. Один из них — капитан полиции Алексей Казаков — скончался в екатеринбургской клинической больнице № 1 во время операции.

О происшествии "Областная газета" сообщала вчера вечером. Сотрудники Госавтоинспекции Заречного попали в аварию, преследуя пьяного лихача на "Ниве", который отказался останавливаться и попытался скрыться.Автомобиль ДПС Lada Vesta столкнулся с грузовиком DAF.

Нарушитель воспользовался ситуацией и скрылся с места происшествия. Однако менее чем через 2 часа его задержали на трассе М-5 "Урал" представители МВД. За рулем "Нивы" был нетрезвый мужчина 1986 года рождения, ранее лишенный прав за пьяную езду. Нарушителя поместили под стражу.

"Руководство, личный состав, ветеранский корпус, члены Общественного совета Свердловского гарнизона полиции выражают искренние соболезнования родным и близким Алексея Александровича Казакова. Семье будет оказана необходимая помощь в организации похорон. Похороны состоятся на кладбище поселка Чернобровка Белоярского района, где покоятся его родители. У него остались две четырнадцатилетних дочери", — сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Капитан Алексей Казаков — ветеран боевых действий, дважды находился в служебных командировках на Северном Кавказе. Был награжден медалями "Участник боевых действий", "За ратную доблесть", "За отличие в службе" II и III степени за весомый вклад в борьбу с терроризмом и преступностью.