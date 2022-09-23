МЧС наращивает число огнеборцев для тушения торфяного пожара под Екатеринбургом

Площадь активного тления составляет 35 гектаров. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сотрудники МЧС продолжают тушение возгорания на торфянике в районе деревни Большое Седельниково в Сысертском ГО. На сегодняшний день к ликвидации пожара привлечено уже 150 человек личного состава и 28 единиц спецтехники, включая пожарный поезд.

Огнеборцы непрерывно мониторят обстановку с помощью беспилотных авиационных систем. Площадь очагов активного тления составляет 35 гектаров.

"Угрозы жилому сектору и объектам экономики нет. Для координации действий сил и средств на месте торфяного пожара развернут штаб пожаротушения. Контроль за обстановкой на месте круглосуточно осуществляет оперативная группа Главного управления МЧС России по Свердловской области", — уточнили в пресс-службе свердловского ГУ МЧС.

Напомним, накануне екатеринбуржцы начали жаловаться на сильный запах гари — оказалось, что источником дыма стал торфяной пожар на юго-востоке уральской столицы. Возгорание было локализовано еще вечером 21 сентября, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

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