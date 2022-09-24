Тлеющий торфяник у деревни Большое Седельниково проливают водой

На ликвидацию торфяного возгорания в общей сложности привлечено 202 человека и 35 единиц техники. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

Сотрудники МЧС насыщают водой торфяник, который тлеет у деревни Большое Седельниково. Пожарным удалось стабилизировать ситуацию, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

"Сложность тушения заключается в глубине отдельных участков тлеющего торфа и удаленности водоисточников. Проводится обводнение каналов торфяника с целью насыщения его влагой", — пояснил заместитель начальника ГУ МЧС России по Свердловской области Валерий Казаков, участвующий в ликвидации последствий.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

Сейчас огнеборцы проливают отдельные очаги торфа. Наполнить влагой необходимо площадь в 35 гектаров. Для достижения результата сотрудники МЧС перекапывают верхний слой грунта, используя шанцевый инструмент. На ликвидацию торфяного возгорания в общей сложности привлечено 202 человека и 35 единиц техники.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

Отметим, жители южной части Екатеринбурга жалуются на запах гари и задымленность на улице. При этом, как сообщает Роспотребнадзор, в воздухе не выявлены превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ.

Напомним, тлеющий торфяник был обнаружен 21 сентября у деревни Большое Седельниково. 23 сентября МЧС нарастило группировку пожарных для тушения природного возгорания.