В Ижевске неизвестный мужчина устроил стрельбу в школе

По предварительной информации, пострадали 4 человек, еще один — погиб. Фото: Алексей Кунилов

В школе № 88 Ижевска неизвестный мужчина в черной одежде ворвался в класс во время урока и устроил стрельбу. По предварительной информации, пострадали 4 человек, еще один — погиб.

Образовательное учреждение оцепили силовики, на месте также работают машины скорой помощи. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по Удмуртии, в настоящее время принимаются меры к задержанию подозреваемого.

На место происшествия прибыл глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

"По ситуации в школе № 88: привлечены все силы и средства. На месте работают все спецслужбы, скорая. Я прибыл на место происшествия, буду оперативно докладывать обо всем, что происходит", — пишет губернатор у себя на странице "ВКонтакте".

Ученики и педагоги были эвакуированы.

"По поручению министра просвещения Сергея Кравцова, в регион отправилась замдиректора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения Юлия Костыряченко. Министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова уже работает на месте происшествия", — говорится в telegram-канале Минпросвещения РФ.

Как сообщили в пресс-службе МВД России, в результате стрельбы погибли 6 человек и около 20 пострадали. По предварительной информации, преступник покончил с собой.