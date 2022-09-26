На Среднем Урале из-за непогоды без электричества остались более 11 тыс. человек

Энергетики устраняют аварийные отключения энергоснабжения в трех районах Свердловской области. Фото: Алексей Кунилов

Из-за непогоды в трех районах Свердловской области зафиксированы аварийные отключения энергоснабжения. Без электричества частично остались жители Сысертского, Белоярского районов и Каменска-Уральского. Всего около 11 300 человек.

"К аварийно-восстановительным работам привлечены 10 бригад в составе 23 человек и 10 единиц специальной техники", — передает слова исполняющего обязанности министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова департамент информполитики региона.

О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи свердловчан просят сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или единому номеру вызова экстренных служб 112.

Напомним, сегодня в ряде свердловских городов, в том числе Екатеринбурге, пошел первый снег. Подробнее с прогнозом погоды для региона и уральской столицы можно ознакомиться здесь.