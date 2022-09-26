Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в Ижевске

Трагедия произошла сегодня в Ижевске. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в ижевской школе № 88. По предварительным данным, в результате нападения стрелка на учебное заведение погибли 13 человек, в том числе 7 детей.

"Президент глубоко соболезнует всем, кто потерял своих близких, своих детей в этой трагедии, и желает выздоровления тем, кто ранен в результате этого бесчеловечного террористического акта", – говорится на сайте Кремля.

Отмечается, что президент обсудил инцидент по телефону с главой Удмуртии Александром Бречаловым, вице-премьером Татьяной Голиковой, министром здравоохранения Михаилом Мурашко и министром просвещения Сергеем Кравцовым. Были даны все необходимые поручения. В Ижевск отправлены самолеты МЧС с группами врачей, психологами, нейрохирургами, другими специалистами.

Как сообщили в пресс-службе кабмина РФ, правительство окажет всю необходимую помощь в связи с трагедией в школе в Ижевске. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Татьяне Голиковой взять этот вопрос под личный контроль.

"Обстоятельства произошедшего предстоит тщательно расследовать. Всем, кого затронула эта трагедия, будет оказана необходимая медицинская, психологическая и иная помощь", – также заявил председатель правительства.

Напомним, трагедия произошла утром 26 сентября. В школу № 88 ворвался мужчина, который открыл стрельбу. По предварительным данным, погибли 13 человек, 23 ранены.

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов объявил траур по погибшим в школе.