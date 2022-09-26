Власти Екатеринбурга рассказали, как возместить ущерб после деревопада

Деревья падали под тяжестью мокрого снега. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня на города Свердловской области обрушилась непогода. В Екатеринбурге снег шел с утра и до самого вечера.

Из-за обильных осадков деревья гнулись и ломались, падая на автомобили. Горожане делились многочисленными снимками инцидентов.

Фото: Алексей Кунилов

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе мэрии уральской столицы, сообщения о падении деревьев принимаются администрациями районов и управляющими компаниями. Также пострадавшие от непогоды водители могут попытаться компенсировать причиненный их имуществу ущерб.

"Ущерб возмещается в судебном порядке в том случае, если пострадавший документально подтвердил обстоятельства и сумму ущерба", — заявили изданию, добавив, что для фиксации произошедшего необходимо обращаться в ГИБДД или страховую компанию.

Фото: Алексей Кунилов

Напомним, сегодня в ряде свердловских городов, в том числе Екатеринбурге, пошел первый снег. Подробнее с прогнозом погоды для региона и уральской столицы можно ознакомиться здесь.

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