В Екатеринбурге полыхал склад с обувью. Видео

Сегодня рано утром на улице Ереванской, 2б произошел пожар. На площади 600 "квадратов" полыхал металлический ангар, в котором хранилась обувь, реализуемая на Таганском ряду.
Существовала угроза распространения огня на соседний склад, где хранилась химическая продукция, и припаркованные рядом с ангаром автомобили.
"Благодаря слаженным действиям спасателей удалось не допустить распространения огня на соседнее строение. Автомобили на тросах отогнали работники базы", — рассказал начальник дежурной смены службы пожаротушения Александр Дудник.
В тушении участвовали 8 единиц техники и 24 человека личного состава. По данным ИА "Ночные новости", в ходе тушения произошло обрушение кровли и стен склада.
Видео предоставлено ИА "Ночные новости".