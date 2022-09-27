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27 сентября 2022, 09:23

В Екатеринбурге полыхал склад с обувью. Видео

горит склад

Стены и кровля склада обрушились. Фото: ИА "Ночные новости"

Сегодня рано утром на улице Ереванской, 2б произошел пожар. На площади 600 "квадратов" полыхал металлический ангар, в котором хранилась обувь, реализуемая на Таганском ряду.

Существовала угроза распространения огня на соседний склад, где хранилась химическая продукция, и припаркованные рядом с ангаром автомобили.

Фото: ИА "Ночные новости"

"Благодаря слаженным действиям спасателей удалось не допустить распространения огня на соседнее строение. Автомобили на тросах отогнали работники базы", — рассказал начальник дежурной смены службы пожаротушения Александр Дудник.

Фото: ИА "Ночные новости"

В тушении участвовали 8 единиц техники и 24 человека личного состава. По данным ИА "Ночные новости", в ходе тушения произошло обрушение кровли и стен склада.

Видео предоставлено ИА "Ночные новости".

Областная газета Свердловской области

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