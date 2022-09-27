В Нижнем Тагиле при столкновении автобусов пострадали две пенсионерки

В Нижнем Тагиле столкнулись два автобуса. Фото: Валерий Горелых

В Нижнем Тагиле столкнулись два рейсовых автобуса, травмы получили две пожилые пассажирки. Одной потребовалась госпитализация, сообщил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

ГИБДД выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. По предварительным данным, водитель, следуя по маршруту № 25, в районе проспекта Мира при повороте направо въехал в попутный автобус.

"По одной из отрабатываемых полицией версий, предполагаемый виновник ДТП 38-летний гражданин, уроженец одной из бывших союзных республик, который перевозил порядка 20 пассажиров, возможно, хотел обогнать своего коллегу, но не рассчитал габариты машины. В итоге от резкого удара пострадала 84-летняя женщина, ее доставили для оказания необходимой медицинской помощи в ГКБ № 1", — рассказал Валерий Горелых.

Фото: Валерий Горелых

Еще одной 72-летней пассажирке после осмотра медками было назначено амбулаторное лечение. Автобусы получили механические повреждения. Инспекторы ГИБДД проверили водителей на наличие алкоголя в крови, результаты тестирования оказались отрицательными. Водитель автобуса, из-за которого произошло столкновение, в Свердловской области находится на законных основаниях, имеет 10 лет водительского стажа и права категории D. Мужчина привлекался в административной ответственности, только в 2022 году — 7 раз.

Напомним, ранее в Свердловской области в аварии пострадали два полицейских, преследовавших пьяного лихача на "Ниве".