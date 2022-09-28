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Общество / Происшествия
28 сентября 2022, 11:04

В Екатеринбурге телефонные аферисты обманули жителей на 3 миллиона рублей

  Валерия Белякова
Смартфоны

Три жителя Екатеринбурга стали жертвами телефонных мошенников. Фото: Алексей Кунилов

Около 3 миллионов рублей выманили у екатеринбуржцев телефонные аферисты. Жертвами мошенников стали жители Верх-Исетского и Ленинского районов, сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Под видом работника Центробанка у научного сотрудника УрО РАН выманили 462 тысячи рублей. Потерпевшая обратилась в полицию и рассказала, что ей позвонил лжебанкир и сообщил о попытках неизвестных завладеть ее сберегательным счетом. Все средства с него женщину убедили перевести на "безопасный страховой счет". 

Во втором случае псевдосотрудники ЦБ украли у жительницы 2,2 млн рублей. Ей также сообщили о якобы мошеннических действиях с ее счетами, убедили перевести средства и взять "зеркальные" кредиты. В Ленинском районе аферисты под видом банковских сотрудников убедили доверчивого 51-летнего гражданина перечислить на "резервные" ячейки около 190 тыс. рублей.

Все потерпевшие сообщили в полиции, что не раз слышали о подобных схемах обмана, но поддались психологическому давлению. По фактам хищений проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Полиция Екатеринбурга в очередной раз призывает горожан быть бдительнее, не сообщать личные данные, а также пароли, пин-коды по телефону неизвестным людям. О состоянии счетов интересоваться лично в своих банках.

Напомним, в Екатеринбурге от действий аферистов пострадала 72-летняя пенсионерка. Мошенники убедили ее продать квартиру. 

Областная газета Свердловской области

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