Свердловского лихача могут лишить прав на 16 лет

После длительной погони лихача удалось задержать. Фото: предоставлено Валерием Горелых

31-летнего жителя Свердловской области могут лишить прав на 16 лет за многократные нарушения правил дорожного движения. В последний раз мужчина устроил гонку с полицейскими, совершив 14 выездов на встречку.

Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по области Валерий Горелых, лихач подверг реальной опасности себя и других участников дорожного движения в деревне Сергуловке Сухоложского района. Требования сотрудников ГИБДД остановиться он проигнорировал и попытался скрыться.

Видео предоставлено Валерием Горелых

"В погоне за уральским "шумахером" были задействованы не только представители МВД, но и коллеги региональной Росгвардии. Когда гонщика в одном из дворов, что называется, прижали, выяснилось, что им оказался местный житель. Имелся ли в его крови алкоголь или наркотические вещества, в ближайшее время покажет назначенная полицией экспертиза. Однако уже сейчас могу смело сказать, что образцовым поведением он и ранее не отличался", — отметил полковник Горелых.

Он также добавил, что сейчас свердловчанин ожидает решения суда еще по 14 протоколам за выезд на встречку. По совокупности противозаконных поступков лихачу грозит лишение права управления на срок до 16 лет.