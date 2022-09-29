У деревни Большое Седельниково пожарные продолжают тушить дымящий торфяник

Пожарные продолжают ликвидировать дымящий торфяник возле деревни Большое Седельниково. Площадь отдельных очагов тления составляет 28 гектаров.
Ежесуточно на торфяник уходит больше 5 тысяч кубических метров воды. Ее выкачивают из ближайшего водоема, используя пожарный автомобильный насосно-рукавный комплекс, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области.
На месте тления пожарные продолжают перемешивать торф с помощью шанцевого инструмента. В ликвидации последствий возгорания задействованы 152 человека и 24 единицы спецтехники.
Жители южных районов Екатеринбурга в социальных сетях жалуются на смог, автомобилисты сообщали с утра о плохой видимости из-за задымленности.
Напомним, ранее в Сысертском округе из-за тлеющего торфяника был введен режим ЧС.