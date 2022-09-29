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Общество / Происшествия
29 сентября 2022, 09:37

У деревни Большое Седельниково пожарные продолжают тушить дымящий торфяник

  Валерия Белякова
Тушение тлеющего торфяника

Ежесуточно на тлеющий торфяник уходит по 5 тысяч кубических метров воды. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

Пожарные продолжают ликвидировать дымящий торфяник возле деревни Большое Седельниково. Площадь отдельных очагов тления составляет 28 гектаров.

Ежесуточно на торфяник уходит больше 5 тысяч кубических метров воды. Ее выкачивают из ближайшего водоема, используя пожарный автомобильный насосно-рукавный комплекс, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

На месте тления пожарные продолжают перемешивать торф с помощью шанцевого инструмента. В ликвидации последствий возгорания задействованы 152 человека и 24 единицы спецтехники.

Жители южных районов Екатеринбурга в социальных сетях жалуются на смог, автомобилисты сообщали с утра о плохой видимости из-за задымленности.

Напомним, ранее в Сысертском округе из-за тлеющего торфяника был введен режим ЧС.

Областная газета Свердловской области

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