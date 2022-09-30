В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии затопило улицу. Видео

Устранение аварии запланировано на сегодня. Фото: ИА "Ночные новости"

Холодная вода лилась рекой по улице Щербакова. Под отключение попали несколько зданий, расположенных на ней.

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе ЕМУП "Водоканал", поздно вечером диспетчерской службой было зафиксировано резкое снижение давления в сети. Направленная на место бригада установила, что прорвало трубопровод диаметром 600 мм. Специалисты произвели отключение участка сети, на котором была утечка.

"Аварийно-восстановительные работы начнутся сегодня в 11:00-11:30. Сейчас получаем необходимые согласования для начала земляных работ", — заявили изданию.

В пресс-службе также уточнили, что перекрытия движения на затопленном участке нет, но из-за того, что там низина, часть воды стоит на дороге. Ограничения движения транспорта для выполнения ремонтных работ не планируется.

По уточнению на 9:45 — все абоненты с водой.

В ИА "Ночные новости" дополнили информацию. По их данным, трубопровод прорвало за ледовым дворцом "Айсберг". В результате затопило Щербакова под железнодорожным мостом, а также заправочную станцию "Лукойл" и объездную дорогу.

Предоставлено ИА "Ночные новости".

В результате происшествия пострадали Volkswagen Polo и ВАЗ-2112, у обоих автомобилей произошел гидроудар. Спасатели помогли водителям достать их из воды.

Предоставлено ИА "Ночные новости".