На Серовском тракте женщина на Opel Astra сбила лося

Животное в результате столкновения погибло на месте. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

На трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов произошла авария. Женщина 1979 года рождения на Opel Astra сбила лося, вышедшего на дорогу. Животное в результате столкновения погибло на месте.

Сама женщина и ее несовершеннолетний сын 2009 года рождения получили травмы различной степени тяжести и были доставлены Верхнепышминскую ЦГБ. У мальчика в глазу обнаружили осколки разбитого лобового стекла.

Прибывшие на место ДТП сотрудники Госавтоинспекции установили, что ребенок в момент аварии находился на переднем сиденье, перевозился без нарушения ПДД и был пристегнут ремнем безопасности. Водительский стаж женщины составляет​ 14 лет, ранее к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекалась.

В пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области отметили, что место, где вышел лось, не попадает в зону действия дорожного знака 1.27 ПДД РФ "Дикие животные".