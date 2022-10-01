На ЕКАДе водитель Lada Vesta разбился насмерть в аварии с грузовиком

Водитель выехал на встречную полосу. Фото: пресс-служба ГИБДД Екатеринбурга

Сегодня утром на 41-м километре ЕКАДа лоб в лоб столкнулись Lada Vesta и грузовик MAN. Водитель отечественной легковушки скончался на месте от полученных травм.

В пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга сообщили, что мужчина 1985 года рождения, который находился за рулем Lada, по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем.

Участок дороги, где произошла авария, будет временно перекрыт. Госавтоинспекция рекомендует автомобилистам искать пути объезда. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.