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Общество / Происшествия
1 октября 2022, 13:06

На ЕКАДе водитель Lada Vesta разбился насмерть в аварии с грузовиком

авария

Водитель выехал на встречную полосу. Фото: пресс-служба ГИБДД Екатеринбурга

Сегодня утром на 41-м километре ЕКАДа лоб в лоб столкнулись Lada Vesta и грузовик MAN. Водитель отечественной легковушки скончался на месте от полученных травм.

В пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга сообщили, что мужчина 1985 года рождения, который находился за рулем Lada, по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем.

Участок дороги, где произошла авария, будет временно перекрыт. Госавтоинспекция рекомендует автомобилистам искать пути объезда. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.

Областная газета Свердловской области

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