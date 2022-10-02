В аварии на Серовском тракте погибли два актера театра кукол

Автобус перевозил из Первоуральска в Краснотурьинск группу артистов из 16 человек. Фото: предоставлено пресс-секретарем ГУ МВД России по Свердловской области Валерием Горелых

Минувшей ночью на Серовском тракте произошло ДТП с участием грузовика MAN и пассажирского автобуса ПАЗ, который принадлежит театру кукол Краснотурьинска. В результате аварии две актрисы погибли до приезда скорой помощи, еще один пострадал.

По предварительной информации, грузовик, который принадлежит кушвинскому молочному предприятию, выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом. Последний перевозил из Первоуральска в Краснотурьинск группу артистов из 16 человек, гастролировавшую по региону.

Водитель грузовика, мужчина 1971 года рождения, не был пьян в момент аварии. Злостным нарушителем ПДД также не является.

"По факту произошедшего ДТП представители МВД проводят расследование, отрабатывают различные версии, опрашивают очевидцев. По итогам тщательного разбирательства будет принято обоснованное процессуальное решение. Искренние соболезнования родным погибших и творческому коллективу, где они работали", — сказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

На месте работает следственно-оперативная группа и наряды ГИБДД территориального ОВД.