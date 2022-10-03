В Екатеринбурге задержали мужчину, напавшего с ножом на девушку

Екатеринбуржцы, которые пострадали от действий налетчика, могут звонить по номерам (343) 356-42-14 или 102. Фото: пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу

Сотрудниками екатеринбургской полиции раскрыто разбойное нападение. Инцидент произошел на Эльмаше.

Утром 30 сентября неизвестный мужчина напал на девушку. Угрожая ножом он отобрал у нее телефон. Прибывшие на место полицейские приняли всевозможные меры по розыску налетчика и обнаружили его в тот же день.

Оперативники задержали неоднократно судимого 35-летнего мужчину. Как выяснилось, проживает он в том же доме, возле которого произошел разбой. Похищенный телефон был изъят в квартире подозреваемого. Мужчину доставили в дежурную часть, где он признался в содеянном.

В настоящее время за разбой в отношении гражданина возбуждено и расследуется уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Подозреваемый помещен под стражу, сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.​

Полиция проверяет мужчину на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории города. Граждане, которые, возможно, пострадали от действий данного лица, могут обращаться по телефонам (343) 356-42-14 или 102 (02).