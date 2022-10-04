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4 октября 2022, 11:07

Свердловские огнеборцы ликвидировали торфяной пожар в поселке Шабровском

тление торфа

У деревни Большое Седельниково продолжается разбивка очагов тления, прокладка траншей и заполнение их водой. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Площадь пожара составляла 20 гектаров. Были задействованы 32 человека и 8 единиц спецтехники.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. Там также отметили, что ликвидация тления торфа у деревни Большое Седельниково продолжается. Сохраняются отдельные очаги на площади 15,5 га (-2 гектара за минувшие сутки). На месте работают 112 человек и 30 единиц техники, в ежедневном режиме с помощью беспилотных летательных систем ведется мониторинг обстановки.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

По данным на 10:00 4 октября, в лесах Среднего Урала действует 16 природных пожаров общей площадью 388 гектаров, 12 из них уже удалось локализовать. Очаги зафиксированы в Артемовском, Нижнетуринском, Сосьвинском городских округах, под Красноуральском и под поселком городского типа Махнево, в Алапаевском, Гаринском, Ирбитском и Тугулымском лесничествах. К ликвидации огня привлечено 155 человек и более 30 единиц спецтехники, сообщает департамент информполитики региона.

Областная газета Свердловской области

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