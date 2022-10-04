В Екатеринбурге женщина под видом уборщицы обворовывала квартиры

Полиция задержала подозреваемую в кражах квартир в Кировском районе Екатеринбурга. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали подозреваемую, которая под видом уборщицы похищала у клиентов деньги и ценности. В отношении женщины возбуждено уголовное дело за кражи.

В преступлении подозревается 43-летняя жительница Кировского района, рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. По данным следствия, задержанная украла 50 тысяч из квартиры, в которую ее наняли для уборки. Хозяйка жилья обнаружила пропажу денег и обратилась с заявлением в полицию, указав на домработницу.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую. Изначально она не отрицала причастность к краже, однако позже заявила обратное. Спустя время нашелся еще один недовольный клиент. Он рассказал, что после уборки домработницей из квартиры пропали часы стоимостью около 200 тысяч рублей.

Полицейские полагают, что от действий подозреваемой могли пострадать и другие жители Екатеринбурга. В УМВД просят горожан обращаться по телефонам: (343) 356-42-03 или 102 (02), а также в отдел полиции № 3 (ул. Уральская, 70а). Задержанной избрана мера пресечения, она находится под подпиской о невыезде.

Напомним, ранее в Нижнем Тагиле была задержана местная жительница, которая продавала липовые путевки в детский лагерь на море.