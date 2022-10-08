Ночной пожар в Екатеринбурге вывел на улицу 15 человек

Ночью в двух свердловских городах произошли пожары, потребовалась эвакуация людей. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня ночью в 10-этажном жилом доме на ул. Академика Шварца произошел пожар. До прибытия спасателей из здания эвакуировались 15 жильцов.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 2:24. К месту происшествия на 3 спецмашинах выезжали 9 спасателей. В 2:32 огонь был локализован, в 2:34 ликвидировано открытое горение. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 3:06.

На площади 2 кв. метра повреждена входная группа подсобного помещения, расположенного на 1 этаже. Пострадавших нет.

Еще один пожар с эвакуацией граждан произошел ближе к утру в Североуральске. В 4:26 на ул. Каржавина горел 2-этажный дом. Из здания огнеборцы вывели 16 человек, в том числе 6 детей. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 5:13.