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Общество / Происшествия
8 октября 2022, 10:15

На Крымском мосту произошло ЧП

Возгорание произошло в хвосте грузового поезда. На месте ведутся аварийные работы, причины случившегося устанавливаются.

По данным пресс-службы Крымской железной дороги, "в 6:05 аппаратура показала ложную занятость на ж/д путях на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив. Произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь".

Движение по автомобильной и железнодорожной частям Крымского моста ограничено, готовится запуск паромной переправы через пролив, сообщил ТАСС врио министра транспорта региона Николай Лукашенко.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков в своем telegram-канале писал, что на подъездах к мосту для водителей разворачиваются пункты питания и обогрева.

Областная газета Свердловской области

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