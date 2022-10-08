Стало известно о погибших при ЧП на Крымском мосту

На месте происшествия работают сотрудники СКР. Фото: с сайта Следственного комитета России

СКР продолжает устанавливать обстоятельства происшествия на Крымском мосту. По предварительным данным, в результате инцидента погибли три человека.

Предположительно, это пассажиры легкового автомобиля, который оказался рядом с подорвавшимся грузовиком. Из воды уже подняты тела двух погибших — мужчины и женщины. Их личности устанавливаются.

"В рамках расследования следователи СК России также установили данные грузового автомобиля и его собственника. Это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Изучается маршрут передвижения автомашины и соответствующая документация", — говорится на сайте СК РФ. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, сегодня утром на автомобильной части моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, который следовал в направлении Крымского полуострова.

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