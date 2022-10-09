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Общество / Происшествия
9 октября 2022, 09:30

В Североуральске спасатели эвакуировали с туристического маршрута ребенка

  Валерия Белякова
Эвакуация

Травмированную девочку эвакуировали с помощью спинального щита. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

В Североуральске спасатели эвакуировали с туристического маршрута травмированную девочку. Происшествие случилось недалеко от горы Золотой Камень, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

На помощь пострадавшей пришли сотрудники 53-й пожарно-спасательной части Североуральска и медицинский работник. До группы туристов они добирались пешком 2 километра. На месте происшествия ребенка осмотрел врач, эвакуировали с помощью спинального щита.

Пострадавшую передали медикам, ее направили в больницу Североуральска для дальнейшего обследования.

Напомним, накануне из-за пожара в екатеринбургской высотке были эвакуированы 15 человек.

Областная газета Свердловской области

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