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9 октября 2022, 13:53

На Сибирском тракте енот стал причиной автоаварии

  Валерия Белякова
Пострадавший автомобиль

На Сибирском тракте автомобиль врезался в дерево. Фото: пресс-служба ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге на Сибирском тракте двигавшийся Volkswagen Polo перевернулся из-за выбежавшего на дорогу енота. Водителю потребовалась госпитализация, сообщили "Областной газете" в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.

"Водитель автомобиля Volkswagen Polo 1996 года рождения двигался со стороны улицы Прохладной в сторону улицы Главной. Не обеспечил постоянный контроль за движением и совершил наезд на животное — енота. Впоследствии автомобиль въехал в дерево с последующим опрокидыванием", — уточнили в ГИБДД.

Авария случилась на 20-м километре Сибирского тракта. Водитель получил черепно-мозговую травму и перелом шейного отдела позвоночника. В тяжелом состоянии пострадавшего доставили в екатеринбургскую больницу № 36.

В ГИБДД Екатеринбурга призвали водителей быть внимательными на дорогах, особенно в темное время суток. Автомобилистов просят соблюдать скорость и не отвлекаться на гаджеты во время движения.

Ранее в аварии на Серовском тракте погибли две актрисы Краснотурьинского театра кукол.

Областная газета Свердловской области

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На Сибирском тракте енот стал причиной автоаварии