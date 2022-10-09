У деревни Большое Седельниково ликвидирован торфяной пожар

Торфяной пожар под Екатеринбургом ликвидировали. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

Торфяной пожар ликвидировали у деревни Большое Седельниково. Изначальная площадь возгорания составляла 35 гектаров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

"Благодаря слаженным усилиям сотрудников МЧС России и территориального звена РСЧС в 17:00 удалось ликвидировать торфяной пожар у деревни Большое Седельниково", — уточнили в пресс-службе ведомства.

На ликвидацию пожара были привлечены больше 100 человек, а также десятки единиц техники. В течение длительного времени тлеющий торф проливали водой. Сейчас работы по заводнению территории продолжаются, чтобы не допустить повторного возгорания. На месте остаются сотрудники МЧС для контроля ситуации.

Напомним, о торфяном пожаре у деревни Большое Седельниково 22 сентября сообщил губернатор Свердловской области. Все это время на месте ЧП круглосуточно работали сотрудники МЧС.