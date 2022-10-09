Темы дня

Общество / Происшествия
9 октября 2022, 18:14

У деревни Большое Седельниково ликвидирован торфяной пожар

  Валерия Белякова
Место пожара

Торфяной пожар под Екатеринбургом ликвидировали. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

Торфяной пожар ликвидировали у деревни Большое Седельниково. Изначальная площадь возгорания составляла 35 гектаров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

"Благодаря слаженным усилиям сотрудников МЧС России и территориального звена РСЧС в 17:00 удалось ликвидировать торфяной пожар у деревни Большое Седельниково", — уточнили в пресс-службе ведомства.

На ликвидацию пожара были привлечены больше 100 человек, а также десятки единиц техники. В течение длительного времени тлеющий торф проливали водой. Сейчас работы по заводнению территории продолжаются, чтобы не допустить повторного возгорания. На месте остаются сотрудники МЧС для контроля ситуации.

Напомним, о торфяном пожаре у деревни Большое Седельниково 22 сентября сообщил губернатор Свердловской области. Все это время на месте ЧП круглосуточно работали сотрудники МЧС.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
09.10.2022, 18:14 / Общество
У деревни Большое Седельниково ликвидирован торфяной пожар
09.10.2022, 17:31 / Общество
Паром для автобусов и грузовиков начнет работать в Керченском проливе
09.10.2022, 16:19 / Общество
В УрФУ направят 2 млрд рублей на создание передовой инженерной школы
09.10.2022, 15:02 / Общество
В России учредили День судебного эксперта
09.10.2022, 13:53 / Общество
На Сибирском тракте енот стал причиной автоаварии