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11 октября 2022, 10:20

В Екатеринбурге автомобиль вылетел на тротуар после столкновения

ДТП

Есть пострадавший. Фото: Анна Кошкина

В Екатеринбурге на перекрестке Декабристов — Луначарского произошло ДТП. Столкнулись две легковушки, одна машина вылетела на тротуар.

По предварительной информации, водитель Audi двигался по улице Декабристов и при повороте на Луначарского не уступил дорогу Dodge. В результате чего произошло столкновение. Обстоятельства ДТП выясняются, рассказали "Областной газете" в отделении пропаганды городской ГИБДД.

Изданию также уточнили, что пострадала женщина-пассажир Audi. Она доставлена в медучреждение с сотрясением головного мозга.

Областная газета Свердловской области

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