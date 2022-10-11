В Екатеринбурге автомобиль вылетел на тротуар после столкновения

Есть пострадавший. Фото: Анна Кошкина

В Екатеринбурге на перекрестке Декабристов — Луначарского произошло ДТП. Столкнулись две легковушки, одна машина вылетела на тротуар.

По предварительной информации, водитель Audi двигался по улице Декабристов и при повороте на Луначарского не уступил дорогу Dodge. В результате чего произошло столкновение. Обстоятельства ДТП выясняются, рассказали "Областной газете" в отделении пропаганды городской ГИБДД.

Изданию также уточнили, что пострадала женщина-пассажир Audi. Она доставлена в медучреждение с сотрясением головного мозга.